Samara Felippo expõe mensagem de seguidora sobre traição do ex, Leandrinho

Samara Felippo, 45, disse ter recebido muitas mensagens após expor a dívida milionária do ex-marido, o ex-jogador de basquete Leandrinho Barbosa, 41.

O que aconteceu

A atriz mostrou que foi avisada por uma seguidora das traições do ex. "Estou chocada, não vi o primeiro vídeo, mas posso imaginar, Samara. Minha irmã, nessa época, tinha uma amiga que infelizmente ficava com ele enquanto era casado com você. Ela ia no [hotel] Sheraton encontrar com o traste e agora que está repercutindo, ela me falou. Muito triste"

Samara afirmou não ter ficado surpresa com a mensagem da seguidora. "Agora é esse o tipo de mensagem que estou recebendo. Mas é um total de zero surpresa"

Eu ainda conto minha separação todinha que está engasgada e mal digerida aqui há 10 anos. Vai servir também de alerta para muitas. Alguma de vocês se identificam? Samara Felippo

Bastidores da separação

A atriz publicou mais um vídeo onde revela mais detalhes do processo judicial que tem contra o atleta há 11 anos. "Além da dívida que o genitor tem comigo, completamos dois meses de pensão atrasada", começou seu desabafo na última terça-feira (26). Débito este que chegou ao montante de R$ 11,7 milhões em 2023.

"Eu não sei se é uma retaliação comigo, eu sei que estou sozinha tendo que custear todas as despesas das meninas." Samara explica que usa o valor dado pelo pai, para saúde, educação e para pagar aluguel.

A troca de farpas entre o ex-casal começou na semana passada. Segundo Samara revelou, os dois estão em disputa judicial por um imóvel comprado quando estavam juntos. A revelação foi feita através das redes sociais.

Enquanto Samara afirma que Leandrinho colocou o imóvel no nome de seu irmão para evitar a partilha com ela, o ex-jogador rebate afirmando que ela sempre soube e que ele teria direito ao imóvel sozinho por pagar a maior parte dele.