Rômulo Arantes Neto abre o coração sobre o pai: 'Sinto ele comigo'

No Otalab desta terça (26), Rômulo Arantes Neto abriu o coração sobre seu pai, o ator e nadador Rômulo Arantes, que morreu em um acidente de ultraleve em 2000.

Eu sinto muito ele comigo, dentro de mim de alguma forma. A gente é parecido e eu sei que a gente é parecido. Lembro de uma vez que eu me olhei no espelho, passando rápido num corredor... Eu virei e olhei pro lado e vi ele, mas [na verdade] era eu.

Rômulo Arantes Neto

Alguns anos depois da morte de seu pai, Rômulo Arantes Neto saiu de casa para trabalhar na Europa como modelo. Agora, diz o ator, ele está em um momento de retorno às origens.

Eu criei uma vida independente e acabei ficando muito autossuficiente, mas nesse processo de amadurecimento eu falei 'agora é hora de voltar pra família e trazer de volta essa unidade'.

Rômulo Arantes Neto

Além do pai famoso, Rômulo Arantes Neto também tem um padrasto muito conhecido pelo público: o ator Otávio Muller é casado com a mãe de Rômulo há mais de 20 anos. "Muita gente não sabe", diz ele.

O Otávio aumentou muito a minha paixão por atuar, por esse meio artístico. Ele trouxe o teatro mais raiz pra minha vida e me ajudou muito nesse sentido.

Rômulo Arantes Neto

Apoio a ex-galã que virou ambulante: 'Nobre da parte dele'

Rômulo Arantes Neto,também contou detalhes de seu encontro com o ex-galã de "Malhação" Daniel Erthal, 42, que virou vendedor de cerveja em Copacabana. No ano passado, um vídeo de Erthal sobre o assunto viralizou nas redes.

Vi uma live dele completamente crua, no corre, indo para Copacabana. E foi aquela coisa de coração, o meu se conectou com aquilo, achei nobre da parte dele. Falei 'que máximo, vou lá comprar uma cerveja com ele'.

Rômulo Arantes Neto

Arantes Neto, que esteve no ar recentemente com a novela "Fuzuê", procurou por Erthal na praia até encontrá-lo. "Ele falou que estava superfeliz, que tinha jornalistas procurando por ele e tal", conta.

Perguntei se ele queria que eu falasse alguma coisa e ele me disse que ajudaria muito. Aproveitei e disse tudo o que eu achava dessa iniciativa dele, de se expor e ir contra os egos

Rômulo Arantes Neto

Otaviano Costa quis saber, então, se Rômulo também já precisou ter outras profissões paralelas para se bancar.

O ator revelou que nunca "teve necessidade", mas que, por saber que a carreira de ator é instável, resolveu empreender. "O primeiro negócio que eu abri foi uma rede de depósito de bebidas", conta. Atualmente, ele prepara o lançamento de uma marca de roupas.

