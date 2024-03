Rodrigo Santoro e Mel Fronckoniak anunciam gravidez: 'Amor que Não para de crescer'

O ator Rodrigo Santoro e a jornalista Mel Fronckoniak serão pais novamente. O anúncio foi feito por Mel, em uma postagem no Instagram. "Doze anos juntos. Éramos dois e começo de estrada. Agora somos quatro e recomeço de caminho", escreveu.

O casal já tem uma filha, Nina, nascida em maio de 2017, e foi com um desenho dela que o anúncio foi feito. A jornalista compartilhou que a nova gravidez foi planejada. "Foi uma decisão pensada e muito desejada."

Rodrigo comentou a postagem com uma declaração à mulher. "Vamos juntos construir nossos caminhos, recomeçando a cada dia, expandindo esse amor que não para de crescer", afirmou.

A jornalista também refletiu sobre os desafios da maternidade e afirmou que o amor da família "ramificou ainda mais". "Gerar uma criança é, em partes, uma demanda do amor. Sim, o amor às vezes transborda e com ele pode vir o desejo de ver esse transbordo florescendo", destacou.

Mel afirma que o casal vai lidar com a gravidez com a privacidade que preza e de forma íntima. E compartilhou já alguma ansiedade para a chegada do novo bebê. "Não vejo a hora de testemunhar mais uma infância preenchendo os cômodos da nossa casa e crescendo. O meu maior desejo é continuar construindo com vocês os nossos próximos caminhos juntos."