Renata Lo Prete: 'Tendência natural é pensar em notícia, não em rugas'

Renata Lo Prete, 60, em entrevista à Marie Claire.

Preocupação com a aparência

Confesso que nunca pensei muito na minha aparência porque minha tendência natural é pensar em notícias, não em rugas. Procuro me manter interessada no mundo. Acho que isso faz diferença. Também busco por escolhas que me mantenham, como diz a música de Marisa Monte, feliz, alegre e forte; com mobilidade e lucidez para viver - porque a alternativa é não viver. E guess what, eu gosto de viver!

Brincadeira com o BBB

Quem brigaria com o Tadeu? Ele é um lorde. Quando fui no programa do Luciano Huck, ele não só fez um depoimento super bonitinho para mim como mandou me entregar um tênis, depois daquela repercussão toda sobre quando fui ao ar de tênis. A gente brinca, mas o BBB é muito importante para o JG porque coloca em contato conosco um público que não é naturalmente o do jornal. E o que pode ter de mais legal do que falar para mais pessoas?

Segredo para manter casamento de 30 anos

Somos diferentes de temperamento. O negócio dele é a objetividade, o planejamento. Também é de pouca paciência. Ele me acusa de ter lide [os destaques de um acontecimento que abrem uma notícia] só na profissão, e não na vida. Não vou te dizer que sou atrapalhada porque seria uma falsa piada comigo, mas sou muito mais "vou vivendo" do que ele. Por mais que sejamos diferentes, temos muito interesse em comum e gostamos da companhia um do outro. Talvez isso ajude a explicar.

Renata Lo Prete é casada com Melchiades Filho e juntos tiveram dois filhos: Joaquim e Antonia Lo Prete, de 27 e 21 anos.