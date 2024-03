Renascer: Inácia mata charada sobre Mariana e desvenda sonho enigmático

No capítulo de "Renascer" desta quarta-feira (27), Inácia percebe que Mariana se incomoda ao saber que João Pedro e Sandra estão juntos. O jovem confessa para Zinha que nunca deixou de pensar em Mariana.



José Inocêncio sonha com Maria Santa. Augusto fica apavorado ao ser flagrado por Damião conversando com Ritinha. Kika se surpreende ao ser abordada por um policial por causa da documentação do carro que ganhou de Bento



Inácia acredita que Mariana é a terceira tocaia de Belarmino contra Inocêncio. Dona Patroa conta a Egídio que a filha do casal está com João Pedro. Kika termina a relação com Bento. João Pedro vê a fúria nos olhos de Egídio ao deixar Sandra na fazenda do coronel.

Sobre "Renascer"

O enredo traz José Inocêncio (Humberto Carrão), fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando ele se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.