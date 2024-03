Brasil vira assunto em WhatsApp de autores ingleses: 'Quero fazer sucesso'

"A Noite em Que Ela Desapareceu", escrito pela britânica Lisa Jewell, 55, em 2021, chega finalmente ao Brasil pela editora Intrínseca. O suspense acompanha a história do sumiço de uma mãe de 19 anos, Tallulah, e seu namorado, Zach. Ao longo do livro, são apresentadas três linhas do tempo diferente: Kim, a mãe de Tallulah que procura desesperadamente a filha; os dias da jovem antes de desaparecer; e Sophie, uma escritora de obras de suspense que, ao se mudar para a cidade um ano depois do sumiço, se envolve na investigação ao encontrar uma misteriosa placa com o escrito "cave aqui".

Em conversa com Splash, Lisa conta estar bastante empolgada por ter mais um de seus livros lançados no país — "A Família Perfeita", de 2022, já está disponível em português. Segundo a autora, ser conhecida entre os leitores brasileiros é uma espécie de prêmio para os escritores ingleses.

Lisa é amiga de longa data de Jojo Moyes, autora conhecida mundialmente pela trilogia "Como Eu Era Antes de Você", e tem ótimas referências quando o assunto é o público brasileiro. "Jojo fez uma tour pelo Brasil há alguns anos e nos enviou fotos no nosso grupo de WhatsApp. Nas imagens, víamos diversos seguranças e filas de pessoas para conhecê-la."

Os escritores são recebidos como estrelas do rock no Brasil. Quero muito fazer sucesso por aí.

Segundo conta, o Brasil é o destino mais desejado entre os participantes do grupo de mensagens, que conta com diversos autores ingleses que se conhecem há mais de 25 anos. Entre os assuntos, além de almejar cair nas graças do público brasileiro, eles também falam sobre novas publicações, capas de livros e, claro, fofocas do mundo literário.

Escrita

A história de "A Noite em Que Ela Desapareceu" é bastante angustiante para os leitores, principalmente por Kim, a mãe a procura da filha adolescente enquanto precisa cuidar do neto. Lisa conta que o destino de Tallulah não foi nada decidido logo no começo. Ao contrário: a autora tinha convicção de onde gostaria que a história se passasse, no interior da Inglaterra.

Eu queria ambientar o livro em uma perfeita cidade nas Aldeias Inglesas porque muitos dos meus livros se passam em cidades. Quis escrever sobre um no campo.

Lisa Jewell diz estar acostumada a fazer adolescentes desaparecerem em suas obras, mas essa foi a primeira vez em que o sumiço de um casal jovem é o que move a sua trama. "Estou constantemente procurando coisas. Nunca escrevi sobre isso antes e percebi que também nunca havia escrito sobre uma mãe adolescente. Então pensei que seria uma dinâmica muito interessante para adicionar à mistura da jovem desaparecida uma mãe que a espera voltar para casa."

Meu processo de escrita me faz começar sem saber como a história terminará. Sei de vários colegas autores que começam pelo fim, mas não é meu caso. Vou entendendo, ao longo da escrita, para onde a minha história vai. Cheguei ao final do livro sem saber se Tallulah morreria ou não.

Capa de 'A Noite Em Que Ela Desapareceu' Imagem: Intrínseca/ Divulgação

Lisa não vê problema em matar seus personagens principais caso seja necessário. No entanto, existe um limite muito claro para ela, que não é possível ultrapassar: animais. "No minuto em que um animal de estimação é apresentado como personagem de um romance, algumas pessoas começam a ficar com medo, às vezes eles param de ler o livro ali mesmo. Porque eles ficam tão preocupados que aquele animal de estimação seja usado de alguma forma para torturar um dos personagens do livro ou para partir seu coração ou ameaçá-los de alguma forma."

Em "None of This is True", um dos maiores sucessos de Lisa, há um aviso de que o cachorro que aparece na história não morrerá. A autora teve essa ideia após ouvir de leitores que a obra "A Família Perfeita" foi "destruída para eles" por conter o envenenamento de um gato.

Carreira

A literatura nem sempre fez parte da vida de Lisa Jewell. A escritora não sabia o que gostaria de fazer da vida, e isso se seguiu até os seus 26 anos, quando trabalhava como secretária e não fez faculdade. "Felizmente, fiquei muito bêbada uma noite e conversei com uma amiga que também estava muito bêbada. Contei a ela que eu tinha o sonho de escrever um romance e ela me convenceu a começar a tentar escrevê-lo."

Pouco tempo depois, Lisa conseguiu um contrato com a editora Penguin e logo começou a sua carreira de sucesso. "Tive sorte. Uma vez que decidi que seria escritora, as portas se abriram", encerra.