Qual recorde histórico Leidy Elin bateu no BBB 24?

Após a eliminação de Leidy Elin do BBB 24 (Globo), Tadeu contou no palco que a trancista bateu um recorde histórico do programa.

O que aconteceu

Leidy conquistou uma marca histórica no reality show como jogadora: não recebeu nenhum voto na casa — nem do Líder e nem dos participantes — e passou ilesa por todos os Paredões até o 14º.

Leidy chegou à marca de 77 dias sem receber votos.

O antigo recorde de permanecer no programa sem votos pertencia à Gabi Martins, do BBB 20 — que foi votada pela primeira vez no 73º dia.

"Você estabeleceu um recorde que você vai levar no seu coração para sempre. É uma coisa bem legal", disse Tadeu a Leidy no palco, sem revelar qual era esse recorde.

Ao ouvir o recorde no Bate-Papo, Leidy riu e comemorou. "Mentira!"

Participantes com mais dias sem votos no BBB

1º lugar: Leidy Elin (BBB 24) - 77 dias

2º lugar: Gabi Martins (BBB 20) - 73 dias

3º lugar: Bruna Griphao (BBB 23) e Monique (BBB 12) - 69 dias

4º lugar: Rafa Kalimann (BBB 20) e Marcela Mc Gowan (BBB 20) - 68 dias

5º lugar: Sérgio (BBB 1) - 60 dias

