Piovani defende Samara Felippo em disputa com ex-marido: 'Sendo massacrada'

Luana Piovani saiu em defesa de Samara Felippo, em meio a disputa judicial travada pelo atriz com o ex-marido Leandrinho.

O que aconteceu

Piovani criticou a atitude de algumas mulheres que têm xingado Felippo por expor a batalha contra o pai de suas filhas. Nos stories do Instagram, Luana citou o caso do ex-jogador Daniel Alves, que recebeu o apoio de outros homens após ser condenado por estupro na Espanha, para exemplificar a falta de união entre mulheres em pautas que devem interessar a todas.

"Um homem criminoso, estuprador, tem o apoio dos outros homens, que pagam fiança ou, no mínimo, se calam. Uma mulher comendo o pão que o diabo amassou expõe o genitor mal caráter das filhas, que não cumpre com as obrigações mínimas, e um monte de outras mulheres vai criticar e xingar ela, não ele", postou a artista.

Luana Piovani também destacou que as mulheres continuarão sendo "massacradas pelo patriarcado" enquanto não se unirem. "E é por isso que o patriarcado segue massacrando a mulherada, porque encontra apoio e defesa dentre as próprias massacradas, que caem na pilha da competição e da disputa. No dia em que as mulheres acordarem para a união, ninguém mais segura".

Samara Felippo expôs publicamente uma disputa judicial de anos contra Leandrinho, que envolve uma propriedade do ex-casal. A atriz acusou o ex-jogador de basquete de transferir a titularidade de um imóvel que era dos dois para o nome de um irmão dele. Samara quer reaver o dinheiro da venda da casa.

Leandrinho acusou Samara de postar informações falsas, mas admitiu que há o processo na Justiça. Ele diz ter gastado mais que a ex na compra do imóvel em questão. "Quando estávamos juntos foi realizada a compra de um imóvel cujos recursos de minha parte foram muito superiores".