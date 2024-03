O discurso de Tadeu Schmidt para eliminar Leidy Elin e formar o top 10

Leidy Elin foi a décima quarta eliminada do BBB 24 (Globo). Ela recebeu 88,33% dos votos na disputa contra MC Bin Laden (3,84%), Matteus (1,07) e Davi (6,76%).

O que o apresentador falou no discurso

Tadeu Schmidt falou sobre como Leidy Elin foi a primeira sister a ganhar seguidores nas redes sociais. A ex-sister foi a primeira anunciada como participante oficial da temporada.

O apresentador reforçou que ela tinha tudo para chegar ao sonhado top 10, mas que viu seus sonhos naufragando na piscina.

Confira o discurso na íntegra

Chegamos ao top 10. E como você tinha tudo para entrar nesse top. Você foi a primeiríssima pessoa a despertar a simpatia do público. A que largou na frente ganhando seguidores nas redes sociais. Você tem história, você desperta esse sentimento, você tem carisma.

E aí você se entregou ao jogo, com a sua coragem, com a sua personalidade. Tudo aquilo que te ajuda na vida aqui fora, te ajudou a ir longe dentro. Uma imagem forte. Você é aquele jogador que quando senta na mesa de pôquer, os adversários preferem não partir pro confronto direto. Têm respeito.

Os adversários não testam pra ver se aquele jogador está com cartas boas ou não e assim, vai, confiando as fichas e seguindo vivo na mesa. Adversários vão caindo e ele segue sem nenhum arranhão. Mas você sabe que o público que está assistindo esse jogo avalia cada movimento seu. O pôquer do BBB você joga. Mas quem dá as cartas é o público.

O público é que diz se você vai jogar com o par de asas na mão ou com dois de paus e um sete de ouros. Se o seu estilo de jogo não agradou, se você não agiu do jeito que as pessoas esperavam, sendo isso justo ou não, as coisas vão ficando difíceis. Aí você vê a oportunidade de deixar a sua marca no BBB. Ótimo. Todo mundo deveria querer deixar a própria marca. Mas de que forma?

De repente, você se vê num momento decisivo, a hora do ou vai, ou racha. Ou você dobra a sua quantidade de fichas, ou perde logo tudo. Era um momento em que você precisava ficar tranquilo, mas aquele par de valentes parecia tão favorável. Você achou que era o momento, se afobou e disse "All win", botou todas as fichas no centro da mesa: 'Ou eu me torno o mais forte daqui, ou eu vou embora' você esqueceu o quanto esse par de valestes pode ser traiçoeiro, de quantas formas essa sua mão pode ser derrotada.

Por todas as suas qualidades, por toda a sua história, a pessoa que sai hoje merece atravessar oceanos, mas no BBB naufragou na piscina.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Leidy Elin, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 2759 votos 0,83% Alane 0,25% Beatriz 39,94% Davi 23,49% Fernanda 1,09% Giovanna 4,20% Giovanna Pitel 13,56% Isabelle 0,07% Lucas Henrique 13,85% Matteus 2,72% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2759 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

