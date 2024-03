No 'BBB 24', Tadeu Schmidt dá bronca em Davi e Bin e diz que 'agressão física é inaceitável'

A edição desta terça-feira, 26, do Big Brother Brasil começou em clima tenso. O apresentador Tadeu Schmidt abriu o programa dando um puxão de orelha nos participantes Davi e Bin que, na noite de segunda-feira, 25, depois do quadro Sincerão, tiveram uma discussão feia, com quase agressão.

"Quando a gente piscou, a casa inteira estava envolvida em um grande confronto", disse Tadeu, antes de aparecer no telão para os participantes. "Não é a primeira vez que vou fazer isso, ter uma conversa séria com a casa", continuou.

Já em contato com os participantes, Tadeu disse que essa é a segunda vez que Davi e Bin parte para um "cara a cara raivoso". "Vocês perceberam o quanto isso é perigoso? Onde vocês queriam chegar?".

"O BBB é uma arena para embates verbais. Pode discutir, podem brigar, com palavras. Vocês sabem que agressão física é absolutamente inaceitável. Que coisa lamentável. A casa inteira desesperada tentando impedir que duas pessoas briguem no BBB, com o Brasil assistindo", discursou.

"Quando você indica que quer violência, você já está errado", afirmou o apresentador. Tadeu lembrou que em 24 edições do BBB nenhum competidor chegou às vias de fato. Mais preocupante do que aconteceu, é o que pode acontecer", alertou Tadeu.

Nenhum participante se manifestou. Bin demonstrou um semblante mais tenso, enquanto Davi esboçou um quase sorriso. No Paredão desta terça-feira, Davi, Leidy, Matteus e Bin tentam ficar na casa.