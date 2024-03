MC Daniel diz que energia do parceiro fica 6 meses com a pessoa após sexo

MC Daniel, 25, disse acreditar que quando transa com alguma pessoa, a energia dela fica dentro dele por cerca de seis meses.

O que aconteceu

Cantor disse que a energia do parceiro ou parceira fica dentro depois do ato sexual. "Quando você faz, independentemente de ser sexo ou amor, a energia da pessoa fica seis meses dentro de você. Então você pense 65 vezes antes de se relacionar com alguém", declarou em entrevista a Blogueirinha.

Daniel destacou que usar camisinha é importante porque protege contra infecções sexualmente transmissíveis e gravidez, mas ressaltou que não impede de acumular a energia da outra pessoa.

Na entrevista, MC Daniel também afirmou que está solteiro e disse que seu último caso foi com Yasmin Brunet, no ano passado. Recentemente, a modelo afirmou que a relação entre eles hoje é apenas de amizade.