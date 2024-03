MC Bin Laden critica aliada: 'Vê força no Davi, mas não em quem tá perto'

Lucas e MC Bin Laden conversaram hoje (27) sobre votar em seus aliados na fase final do jogo do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa na área externa, Lucas disse que, quando precisasse, votaria em Fernanda, enquanto Bin Laden disse que votaria em Pitel. "Eu voltei do paredão e ela [Fernanda] não me deu parabéns. Achei estranho. Agora você falou que ela passou a madrugada toda falando com o Davi... Ela enxerga essa força no Davi mas não enxerga em quem tá perto dela", avaliou Bin.

O cantor lembrou que a sister gritou com ele durante a discussão que tiveram. "Se ela não tem simpatia para mim, nem educação, também não devo nada para ela", continuou.

Ela ainda disse que "sabe" que está fora do Top 3 das sisters do quarto Gnomo. "Hoje entendo que o que vai se formar ali é Giovanna, Pitel e Fernanda, mesmo a Fernanda não querendo".

Bin afirmou que, se visse que Lucas está na mira de algum brother, o provocaria para ir ao Paredão no lugar do capoeirista. "Nós não 'pode' é ter medo de jogar", disse.

