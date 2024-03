'Maldivas da Tailândia': Koh Lipe é opção para quem quer fugir do óbvio

Não é difícil pensar na Tailândia e imaginar uma praia de areia branca com barquinhos de madeira flutuando num mar azul de encher os olhos.

O que pouca gente sabe, porém, é que esse cenário não é apenas das famosas —e muito badaladas— ilhas Phi Phi. Se você quer um lugar igualmente paradisíaco, mas um pouco mais tranquilo, prepare-se para conhecer Koh Lipe.

Essa ilha pequena fica mais perto da Malásia do que da Tailândia. O trajeto até lá é um pouco demorado, mas vale muito a pena. A praia tem uma mistura de tons de azul turquesa e marinho que lhe conferiu até o apelido de "Maldivas da Tailândia".

As praias da ilha

A ilha é bem pequena e não é difícil fazer praticamente tudo a pé ou de mototáxi lá. O acesso é feito apenas por barco ou ferry boat e a chegada é na praia de Pattaya, que é o ponto de partida para as demais.

É na praia Sunrise, uma das mais bonitas, que está concentrada a maior parte das hospedagens de Koh Lipe. Lá tem várias opões de passeios para fazer de caiaque, snorkel e também de barco.

O local é acessível para todos os bolsos e estilos. Para se ter uma ideia, no site de hospedagem Booking, é possível reservar um hostel pagando apenas R$ 190 por três diárias na ilha. Já hotéis três estrelas, para a mesma quantidade de noites, os valores começam em R$ 580.

Dá ainda para se hospedar em resorts, considerados mais luxuosos, que saem, em média, a partir de R$ 600 também por três diárias. E também há aquelas opções superluxo que podem custar até R$ 9 mil.

Do outro lado da ilha está uma de suas praias mais famosas, chamada de Sunset, de onde - como o próprio nome diz - se avista um pôr do sol de tirar o fôlego.

O que fazer por lá

Para visitar os principais pontos da cidade não é necessário mais do que dois ou três dias.

Há um centro comercial, conhecido como Walking Street, com restaurantes, caixas eletrônicos e lojas pequenas, mas que são ideais para conhecer e visitar à noite.

O turismo nessa ilha é mesmo direcionado ao descanso. Mas caso você não seja daquele turista que curte ficar de bobeira olhando o mar desde que o sol nasce até quando ele se põe, há opções para fazer pequenos passeios de barco ou alugar um caiaque para remar e ir a pontos próximos.

Também é possível conhecer pontos menos turísticos de barco e descobrir por que a ilha ganhou o apelido de "Maldivas" da Tailândia. O tour leva a lugares pouco explorados, com corais quase intactos e também com água azul turquesa.

Devido à cor única, o local chama a atenção por realmente parecer a famosa praia do Pacífico. O tour dura aproximadamente seis horas e passa por diversas ilhas na região. Há outros passeios mais curtos também.

Se ainda quiser ter uma vista de toda a praia, aquela de tirar o fôlego e garantir as melhores fotos, o ideal é fazer a trilha até o view point, um mirante de onde é possível ver Koh Lipe de cima e ter uma vista inteira da praia tailandesa.

Como chegar

É possível ir até Koh Lipe por diversas rotas. Quem chega à ilha paga uma taxa de preservação que, atualmente, custa 200 bath (o que dá, aproximadamente, R$ 28).

A partir das ilhas Phi PhI, é possível pegar um barco que leva quatro horas para chegar até lá (essa foi a opção que eu fiz e que achei a mais viável). Mas não é em todos os horários que as embarcações funcionam. Há apenas uma saindo de manhã e outra à tarde. Há horários que também só são oferecidos em determinadas épocas do ano.

Para quem sai da capital Bangkok, o recomendado é voar até Hat Yai. Do aeroporto pegar uma van e ir até o ferry, de onde saem os barcos para a ilha.

Por último, como a ilha fica próxima da Malásia, cerca de uma hora e meia de avião, também é possível ir a partir de Langkawi.

Dicas para aproveitar melhor a viagem

Visitar o país e as praias no entorno exige uma viagem programada e sem correria. Para sair do Brasil são quase 24 horas de trajeto e, ao chegar lá, você estará 10 horas à frente por conta do fuso horário.

Além do jetlag, é normal sofrer com a mudança no clima, estranhar a comida, o idioma e outras diferenças culturais. Por isso, ao organizar suas férias para o destino asiático, reserve, pelo menos, 15 dias para explorar bem o local.

Além da permanência, tenha em mente que é preciso seguir dicas cruciais para evitar perrengues durante a estadia. Algumas delas incluem: