Leticia Spiller confunde fãs ao comentar em foto do ex: 'Lindo'

Leticia Spiller surpreendeu os fãs ao curtiu e comentou uma foto de Pablo Vares, seu ex-marido.

O que aconteceu

A atriz deixou um comentário em uma publicação do ex no Instagram. "Lindo", escreveu ela.

Pablo respondeu ao elogio. Ele mandou um emoji com beijo para a ex-mulher.

Alguns fãs se mostraram confusos com a interação. "Tu não tava com outro esses dias?", perguntou uma seguidora.

Recentemente, Nizan foi apontado como affair de Spiller. Os dois curtiram o primeiro dia do Lollapalooza juntos.

O ex-BBB negou que esteja namorando Leticia. Mas confirmou que estão se conhecendo e a chamou de "mulher incrível".