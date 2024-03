Leidy Elin lembrou do BBB 2 para jogar roupas de Davi na piscina

Leidy Elin foi eliminada do BBB 24 e participou do Mais Você de hoje (27). Em conversa com a Ana Maria, a trancista diz ter lembrando de Tina, participante do BBB 2, ao jogar as roupas de Davi na piscina.

Acho que foi do segundo BBB que aconteceu isso, mas pensei que eu tava chegando ao ápice da loucura.

No entanto, ela diz ter se arrependido do que aconteceu. "No dia seguinte, eu fiquei mal. Fiquei mal uns três dias, eu já disse saber ter perdido a mão."