Angelina Jolie discorda, mas aceita que filha viva com Brad Pitt, diz site

Angelina Jolie, 48, não ficou contente com o fato de a filha Shiloh, 17, ter decidido ir morar com o pai, Brad Pitt, 60, mas decidiu respeitar a decisão da adolescente.

O que aconteceu

Jolie está "triste" com a opção da filha em ir morar com o pai. Entretanto, a atriz "sabe que Shiloh já é uma mulher capaz de tomar suas próprias decisões", segundo informações repassadas por uma fonte à revista InTouch.

Shiloh não estava infeliz morando com a mãe, mas deseja por mudanças, diz a publicação. "A adolescente não estava infeliz ao lado de Angelina, mas ela vai fazer 18 anos e quer dar uma agitada em sua vida".

Se Jolie ficou insatisfeita com a novidade, Pitt, por sua vez, está "extasiado". Ele e Shiloh possuem "um vínculo muito forte", afirmou a revista.

Angelina Jolie e Brad Pitt se separaram em 2016. Desde então, o ex-casal trava uma longa batalha judicial que envolve a guarda dos filhos e os bens materiais.

Mesmo divorciados, os dois moram próximos, em um endereço na Califórnia, o que facilita a ida e vinda dos filhos para as casas dos pais — eles passam a maior parte do tempo com a atriz. Além de Shiloh, Jolie e Pitt também são pais de Maddox, 22, Pax, 20, Zahara, 19, e os gêmeos Knox e Vivienne, 15.