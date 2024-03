'Johnny Depp fora': Produtor confirma reboot de 'Piratas do Caribe'

Depois de sete anos sem um novo filme da saga de piratas, o produtor Jerry Bruckheimer, 80, trouxe novidades sobre o futuro da franquia.

O que aconteceu

Jerry falou para o site ComicBook que a sequência de filme de piratas está 'apertando o botão de reset'. "Vamos reiniciar Piratas, é mais fácil de montar porque você não precisa esperar por determinados atores", falou em entrevista.

O comentário do produtor pode ter dois alvos: Johnny Deep, 60, e Margot Robbie, 33. O astro de "A Fantástica Fábrica de Chocolate" de 2005, que vive o protagonista Jack Sparrow, passou por um longo processo judicil contra sua ex-esposa, Amber Heard, 37. Enquanto respondia e acusava por crimes de violência doméstica e difamação, seu futuro pessoal e profissional ficaram incertos por anos.

Quanto à atriz, ela estava confirmada para estrelar um longa próprio no universo de Sparrow, sendo que este seria uma sequência da série de filmes. O cineasta Craig Mazin, 52, confirmou ter escrito o roteiro com o "maior protagonismo feminino" de "Piratas do Caribe". O filme sofreu atrasos na produção com a greve de 2023 e segue com problemas na agenda da estrela de "Barbie".