Gil do Vigor invade BBB 24 e deixa recado: 'Tá lascado'

O ex-BBB Gil do Vigor invadiu a casa do BBB 24 (Globo) na tarde de hoje (27) e deixou uma mensagem para os brothers.

O que aconteceu

Gil do Vigor, que participou da 21ª edição do reality, entrou na casa do BBB 24 em mais uma quarta-feira com a dinâmica do Invasor.

Os brothers não tiveram contato direto com ele, mas Gil deixou um recado escrito em um quadro na sala. "Oi, gente. Olha onde eu estou. Meu top 10, parabéns por terem chegado até aqui! Mas lembrem-se: quem não vigorar tá lascado. Um beijo".

A mensagem faz referência ao sobrenome e bordão do economista, sobre "vigorar".

Beatriz vibrou com a "invasão", disse ser fã do ex-BBB e questionou: "Será que a Juliette vem?"

