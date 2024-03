Fernanda diz que Davi tem 'discurso safado' no BBB: 'Essa pessoa é louca'

Fernanda expôs para Pitel na tarde de hoje (27) uma conversa que teve mais cedo com Davi no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa na área externa, Fernanda disse que tentou entender o jogo de Davi. "Ele nunca me afetou, até hoje", disse.

A sister afirmou que o baiano pediu "comprometimento" dela com suas palavras, mas respondeu que não se importa com as movimentações do baiano porque ele não atrapalha o jogo dela.

Fernanda ainda expôs que o brother insinuou que ela seria ingrata por o ter criticado no Sincerão após Davi decidir não destruir a carta da família da confeiteira em uma das dinâmicas. "Ele achou que estava em crédito comigo", disse.

E continuou: "Pensei: 'Caralh*, que loucura. Essa pessoa é louca' [?] Ele é muito inteligente. Onde esse menino acha que vai chegar com esse discurso safado?".

A sister também disse que finalmente entendeu o jogo do baiano e mudou sua opinião sobre achar que ele tinha "traumas de guerra". "Nessa conversa com ele, foi onde abri meus olhos. Agora entendi o jogo do Davi", disse. "Achava ele impulsivo, bravo, que tinha mágoas da vida".

Pitel afirmou que o brother quis fazer Fernanda se sentir culpada, e que não pergunta sobre a vida de Davi porque "se eu procurar aproximação com ele, eu vou me fud*".

A sister disse enxergar o BBB como um experimento, e que "Davi é o ratinho que faz tudo certinho"; faz o que o jogo pede.

