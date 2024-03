Família diz que Manoel Carlos não foi convidado para homenagem do Globoplay

Na quarta (27), a família de Manoel Carlos fez um comunicado afirmando que o autor não foi convidado para participar de "Tributo - Manoel Carlos", documentário do Globoplay em homenagem à obra do artista.

O que aconteceu

Um perfil no Instagram, administrado pela família de Manoel Carlos, informou que o autor de novelas não foi chamado para participar do documentário em sua homenagem produzido pelo Globoplay. Júlia Almeida, atriz e filha do roteirista, também compartilhou o aviso em suas redes sociais.

O comunicado se inicia agradecendo a homenagem: "Em nome da família e da equipe Boa Palavra, gostaríamos de expressar nossos agradecimentos ao Globoplay pela produção do 'Tributo - Manoel Carlos'. Agradecemos principalmente a todos os artistas e amigos que compartilharam seus depoimentos e contribuíram para esta bela homenagem".

A família diz que Manoel Carlos teria participado do especial caso fosse chamado: "É de extrema importância informar que Manoel Carlos não teve em momento algum, conhecimento sobre este projeto durante toda sua gestação até sua exibição. Caso tivesse sido informado, certamente teria contribuído com sua presença, palavras, e histórias enriquecendo ainda mais esta homenagem. Mesmo em um momento mais reservado, adoraria rever os antigos colegas de trabalho".

Splash entrou em contato com a assessoria do Globoplay e com a família de Manoel Carlos, mas não obteve resposta. O espaço permanece aberto, e se houver retorno, o texto será atualizado.