Ex-Banheira do Gugu lamenta falta de espaço na TV para musas dos anos 2000

Bruna Ferraz, ex-integrante do quadro Banheira do Gugu, do "Domingo Leal", lamenta a falta de espaço na TV para as musas dos anos 2000.

O que aconteceu

Durante um ensaio temático da Páscoa, a influenciadora digital desabafou: "Eu entendo que tudo mudou, mas acho que o entretenimento não pode morrer. No passado, a impressão que tenho é que tudo não passava de uma brincadeira, não tinha maldade. Hoje em dia, com o avanço da internet - eu compreendo que tem que existir limites -, mas não posso negar que vivi e posso arriscar dizer que foi a melhor era da TV".

Bruna Ferraz tem uma marca de energético em seu nome, atualmente. "Me tornei empresária, mas penso em voltar para a TV. Quero entrar em um reality. Hoje me sinto mais preparada para lidar com coisas que quando a gente é mais nova não faz tanto sentido", destacou.