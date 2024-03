Ex-ator mirim expõe fortuna que fez aos 19 e diz que trabalha porque quer

Frankie Muniz, 38, já foi um dos nomes mais famosos de Hollywood nos anos 2000 e soube aproveitar a fama para acumular uma fortuna milionária.

O que aconteceu

Muniz, que ficou conhecido ao estrelar a série "Malcolm in the Middle", contou que aos 19 anos já estava milionário, "aposentado" e que atualmente só trabalha porque quer. O artista relatou esses detalhes de sua vida financeira e profissional no reality I'm a Celebrity... Get Me Out of Here.

Frankie rebateu uma internauta que chamou de "horrível" sua atuação esbanjando sua fortuna. "Respondi para ele: 'Você sabe o que não é horrível? Conseguir me aposentar aos 19 anos com fortuna de US$ 40 milhões (R$ 200 milhões na cotação atual). Boa sorte ao sair da casa dos seus pais antes dos 35 anos'".

O artista destacou que não tem o hábito de rebater críticos nas redes sociais, mas disse haver casos em que é preciso se manifestar. "De vez em quando você tem que revidar".

Você só consegue suportar algumas pancadas antes de ser nocauteado. Tenho que revidar, eu também sou humano. Se você é capaz de atacar alguém, precisa aprender a lidar com a reação de quem foi atacado.

Frankie Muniz

Além da série "Malcolm in the Middle", que foi ao ar entre 2000 e 2006 na TV dos EUA, ele também participou de produções como "O Agente Teen" (2003) e "Stay Alive: Jogo Mortal" (2006), entre outros. Atualmente, é piloto profissional e mora no Arizona com a esposa e o filho.