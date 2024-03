Enquete UOL: Jogador, vitimista, vilão ou herói? Quem é Davi no BBB 24?

O BBB 24 iniciou a contagem regressiva para a grande final, e tudo leva a crer que Davi marcará presença no pódio da edição. Envolvido nas grandes polêmicas, o brother divide opiniões aqui fora sobre sua jornada no programa.

Vilão ou herói?

Ainda nos primeiros dias de confinamento, Davi saiu na frente dos colegas e foi responsável por render as tretas iniciais da casa. De lá pra cá, a situação foi só piorando - ou melhorando, dependendo do ponto de vista.

Por vezes isolado dos demais da casa, ele foi alvo de discussões no 'Sincerão' e votação do paredão. Em certo ponto, as críticas contra Davi ultrapassaram o âmbito do jogo e fomentaram discussões raciais aqui fora.

A rixa com Wanessa Camargo acabou resultando na desclassificação da cantora por quebrar as regras. Davi já até pensou em desistir do jogo, mas foi impedido pela amiga Isabelle e uma conversa com a produção.

Atualmente aliado com o grupo das fadas, o motorista de aplicativo já perdeu muitos torcedores ao longo do caminho, ganhou outros vários, e alcançou 8 milhões de seguidores no Instagram.

Mas, se for para definir como foi o caminho de Davi até chegar aqui, qual seria a melhor forma? Um grande jogador, o vilão que criou a narrativa perfeita para si, o melhor ator para o papel de vítima, herói por aguentar tudo da melhor forma, ou apenas sortudo perto de um elenco que se acovardou no jogo? Vote na enquete e conta para gente!