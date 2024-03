Dani Winits e Fabiana Karla disputam concurso de Miss em novo filme

"De Repente, Miss!", novo filme nacional estrelado por Fabiana Karla, Giulia Benite e Danielle Winits, ganhou o seu primeiro trailer nesta quarta (27). Assista acima, com exclusividade de Splash.

No longa, Mônica abandonou uma promissora carreira publicitária para criar os filhos, Luíza e Leo, e agora, prestes a completar 40 anos, está em crise. Sua filha adolescente, uma influenciadora digital em ascensão, não sente mais admiração por ela. O marido decide presentear a esposa com uma viagem em família no famoso Praia Star Resort. Esta pode ser a oportunidade que Mônica tanto precisa para se reconectar com a filha, mesmo que para isso tenha que disputar um concurso de miss.

João (Baldasserini, Polly Marinho, Nany People e Naruna Costa completam o elenco. A direção é de Hsu Chien ("Me Tira da Mira" e "Desapega!").

"De Repente, Miss!" chega aos cinemas em 16 de maio.