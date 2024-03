Por que esta cidade na Flórida ficou conhecida como 'Veneza Americana'

Praias extensas, palmeiras enfileiradas, bons restaurantes, grandes lojas, farta agenda cultural. Tem um dos mais importantes e movimentados portos de cruzeiros das Américas e fica pertinho de Miami. E ainda tem mais de 480 km de canais navegáveis espalhados pela cidade e região.

Chamada frequentemente de "Veneza americana", Fort Lauderdale se converteu em um dos destinos mais procurados da Flórida, com atmosfera geral no estilo "verão interminável". Seja para fãs de pesca, boa mesa ou simplesmente um bom relax à beira-mar, a cidade oferece sol e calor quase o ano inteiro.

Fort Lauderdale, na Flórida Imagem: iStock

Nos últimos 100 anos, a grande Fort Lauderdale evoluiu de uma pequena comunidade agrícola para um dos principais destinos turísticos da Flórida.

Ao longo de sua história, indígenas seminoles se misturaram aos afro-americanos da Geórgia, Carolina do Sul e de diferentes destinos caribenhos (com destaque para as Bahamas), fato que até hoje deixa grandes influências na arquitetura e na cultura locais.

Residentes negros, aliás, constituem hoje quase um quarto da população local, que atualmente conta também com expatriados de diversos países.

Museu Stranahan House Imagem: Raul Rodriguez/iStock

No centro de Fort Lauderdale, atrações como o museu Stranahan House e o New River Inn ficam abertas o ano todo e contam um pouco da história da fundação da cidade e seu peculiar encontro de culturas - com destaque para muitas fotos que ilustram como era a vida por ali, sobretudo durante as décadas de 1930 e 1940.

Famosa pela agenda cultural sempre intensa, incluindo diversos museus e galerias, a cidade tem até sua própria versão da Broadway no Broward Center for the Performing Arts, além de constantes espetáculos ao ar livre no Pompano Beach Amphitheater.

E reúne também inúmeros hotéis de luxo (de bandeiras como Four Seasons, The Ritz-Carlton, W, Westin e vários outros) e grandes centros de compras (o maior outlet do mundo, o Sawgrass Mills, fica na região; e a cidade é a sede do enorme The Galleria).

Na marina, os iates para desbravar o lindo litoral de Fort Lauderdale Imagem: Lance Asper/Unsplash

Mas Fort Lauderdale acaba cativando boa parte dos turistas por suas águas. Além de seus inúmeros canais ativos dia e noite, o ano todo, a paixão local pelas águas deu à cidade o Fort Lauderdale International Boat Show, que chega a reunir mais de 100.000 visitantes durante o evento.

Acontece anualmente também a parada Seminole Hard Rock Winterfest, com barcos e iates dos mais variados tamanhos e estilos ricamente iluminados e decorados, com direito a performances musicais ao longo do festival.

Broward Center for the Performing Arts, a 'Broadway' da Flórida Imagem: Broward Center

Veneza americana

Não veio por acaso seu título internacional de "Veneza americana". São mais de 265km de canais só na cidade de Fort Lauderdale — que passam de 480 km quando somados aos existentes na chamada "Grande Fort Lauderdale", abarcando distritos e vilarejos dos arredores.

E todas essas vias são navegáveis de fato, cruzadas dia e noite inclusive por charmosos táxis aquáticos.

Esses barcos-táxis levam os turistas do hotel ao museu, do almoço às compras, do teatro ao restaurante e, é claro, também vida noturna adentro.

Fort Lauderdale, na Flórida Imagem: iStock

Além dos trajetos regulares ponto a ponto, fazem sucesso entre viajantes os tours guiados com cerca de duas horas de duração, que em em muitos casos oferecem bebidas à bordo.

A maioria dos tours deste tipo terminam no belo Riverwalk, um parque à beira d'agua que acompanha o canal de New River e tem como vizinhança diversas atrações, lojas e restaurantes, sobretudo no sempre agitado Las Olas Boulevard.

O boulevard reúne, ao longo de três quilômetros de extensão, diferentes museus, galerias de arte, restaurantes, bares (muitos deles com música ao vivo) e lojas de todo tipo, inclusive boutiques de luxo.

Fort Lauderdale, na Flórida Imagem: iStock

Os táxis aquáticos são também a melhor maneira de chegar ao belo Hillsboro Inlet Park e ao histórico Farol de Hillsboro, também aberto à visitação turística.

Fort Lauderdale possui inclusive uma estrada aquática, a Intracoastal Waterway, navegável por 4.500 km, chegando até Norfolk, no estado da Virgínia - e frequentemente com direito a um belo pôr do sol pelo caminho.

Conhecer as praias das redondezas a bordo de um táxi aquático, navegando pelos extensos canais de Fort Lauderdale, também é um programão.

Ponto do farol em Pompano Beach, na Flórida Imagem: iStock

São 37 quilômetros de litoral na Grande Fort Lauderdale, incluindo enseadas gostosas como Deerfield Beach, Pompano Beach, Hollywood Beach e Lauderdale-by-the-Sea.

O passeio de gôndola é meio parecido, mas o cenário não deixa dúvidas que estamos na Flórida Imagem: Divulgação

Para descobrir as belezas e bossas dos canais da cidade no seu próprio ritmo, o segredo é atravessar as águas tranquilamente, pilotando um caiaque ou prancha de SUP alugados.

E, como Veneza pouca é bobagem, Fort Lauderdale tem até gôndolas deslizando ao longo do New River — com direito a gondoleiros vestidos com camisas listradas e tudo.

A empresa Las Olas Gondola oferece românticos passeios de 75 minutos, atravessando canais ladeados por casas luxuosas e vegetação tropical. Mamma mia!