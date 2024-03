A importante cena que atrasou a produção do hit 'O Problema dos 3 Corpos'

A série mais vista do momento na Netflix, "O Problema dos 3 Corpos", poderia ter sido lançada meses atrás — mas uma cena atrasou a produção.

O que aconteceu

A cena de cinco minutos se passa no primeiro episódio. Nela, Auggie (Eiza Gonzalez) e Jin (Jess Hong) estão conversando num bar, desabafam sobre suas carreiras e Auggie começa a ver a misteriosa contagem regressiva que invade sua visão.

A interação explica muito sobre as duas personagens e a história. Logo de cara, o espectador vê que Jin e Auggie são amigas de longa data. Quando um homem bêbado tenta flertar com elas, as duas explicam em detalhes suas carreiras. Auggie recebe uma ligação de Saul, já dando indícios de uma relação especial entre os dois, Jin fala sobre os experimentos que contrariam as leis da física, o que ajuda a entender o enredo da série, e a cena termina com as duas descobrindo que Vera Ye morreu.

Sem essa cena, o espectador poderia ficar perdido. A ideia original era começar com o suicídio de Vera e mostrar os cinco amigos se preparando para o funeral — com Auggie já vendo a contagem regressiva.

O atraso aumentou ainda mais com a greve em Hollywood. "Escrevemos essa cena na véspera da greve. São literalmente cinco páginas, mas achamos que valia a pena. A Netflix colaborou muito. Eles poderiam ter dito 'Vocês têm uma série finalizada e pronta para ir ao ar, e querem que a gente segure por cinco minutos de conversa num bar?'. Concordar com isso requer muita força", diz o produtor D.B. Weiss em entrevista ao site The Hollywood Reporter.