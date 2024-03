Cantor Hugo, dupla de Tiago, posa seminu e exibe barriga chapada após lipo

O cantor sertanejo Hugo Alves, da dupla com Tiago Piquilo, posou seminu e exibiu o resultado da lipoaspiração que fez no começo deste ano.

O que aconteceu

No Instagram, Hugo postou vídeo de cueca e exibiu a "barriga chapada" como resultado do procedimento. "Um pouquinho da evolução do pós-cirúrgico. Vai ficar melhor ainda", legendou.

Além da nova forma física, o sertanejo também destacou a perda de peso: o artista mostrou que atualmente está com 66 kg.

Nos comentários, ele foi elogiado pelos seguidores. "Você ficou muito lindo, Hugo", disse uma fã. "Cada vez mais lindo", escreveu outro. "Foco, força e fé", encorajou um terceiro. "Aí, sim. Parabéns, Hugo", disse outro.