Bob Esponja ganha complexo de entretenimento em São Paulo; confira detalhes

A cidade de São Paulo receberá em abril um restaurante temático inspirado na animação Bob Esponja, resultado de uma parceria entre Fan&Food, Nickelodeon e Paramount.

Nomeado Bob Esponja - Burguer & Restaurante, o estabelecimento terá 1.000 m² e capacidade para 254 clientes, localizando-se na Rua Professor Atílio Innocenti, 53, Itaim Bibi, zona sul de São Paulo.

O espaço será dividido em várias áreas temáticas, incluindo três seções dedicadas à alimentação, duas áreas voltadas para crianças e uma loja de produtos oficiais da série. A intenção é oferecer uma experiência imersiva nos cenários da animação.

No térreo, os visitantes encontrarão a Bob Store e espaços infantis, incluindo uma área que simula a casa da personagem Sandy Bochechas. O primeiro andar será destinado ao serviço de fast-food, com capacidade para 144 pessoas. Já o segundo andar abrigará o Lounge do Holandês Voador, com 40 lugares, e a Casa do Bob Esponja, onde a chef Heaven Delhaye servirá jantares temáticos para até 70 convidados.

Serviço

Localização: Rua Prof. Atílio Innocenti, 53, Itaim Bibi - São Paulo - SP.

Horário de Funcionamento: domingo a terça, das 12h00 às 22h00; quarta a sábado: das 12h00 às 22h30.

Capacidade Total: 254 lugares.

Acessibilidade: Acesso para Pessoas com Deficiência (PCD).

Experiência de hospedagem temática

Além da novidade gastronômica na metrópole, os fãs do Bob Esponja têm outra forma única de imersão no universo do personagem: a Casa do Bob Esponja na Vila Mágica, disponível para reserva no Airbnb.

Localizada em Bueno Brandão, Minas Gerais, esta acomodação temática apresenta uma estrutura inspirada na casa-abacaxi do personagem, prometendo uma estadia inesquecível para até quatro hóspedes. O quarto privativo em casa de cúpula oferece vista para o pátio, vista para o jardim, Wi-Fi, espaço de trabalho exclusivo, estacionamento, piscina compartilhada, sauna, e permite a estadia de animais de estimação.