Com Paredões e eliminações no modo turbo, como vai ser a reta final do BBB

O BBB 24 (Globo) está em sua reta final e a emissora anunciou que, a partir desta semana, começa o modo turbo. Confira como ficarão as dinâmicas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Mudança na formação do Paredão. As formações de Paredão acontecerão nas sextas-feiras, nos domingos e nas terças-feiras.

Mais eliminações. Haverá três eliminações por semana, uma no domingo, uma na terça-feira e uma na quinta-feira.

Prova do Líder. As dinâmicas acontecerão após as eliminações, antes de realizar uma nova formação de Paredão. Assim, também será realizada aos domingos, às terças-feiras e às quintas-feiras.

Fim da Festa do Líder e da Prova do Anjo. Nesta quarta-feira (27), acontece a última Festa do Líder, celebrada por Giovanna. O Anjo também não será mais disputado no programa.

Fernanda e Pitel especularam sobre a reta final do BBB 24. As sisters apontaram que poderia haver três eliminações na próxima semana e acertaram.

Grande final. O campeão do programa e do prêmio milionário será revelado no dia 16 de abril.

O que será que vem aí? Fernanda e Pitel já especulam sobre as próximas dinâmicas do #BBB24 ?#RedeBBB pic.twitter.com/RS1hcPDQe2 -- Big Brother Brasil (@bbb) March 27, 2024

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Leidy Elin, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 23410 votos 9,05% Alane 3,44% Beatriz 41,47% Davi 21,14% Fernanda 0,97% Giovanna 1,06% Giovanna Pitel 8,29% Isabelle 0,14% Lucas Henrique 11,80% Matteus 2,64% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 23410 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash