Matteus e Davi têm atrito por tênis: 'Uso raramente porque quero cuidar'

Matteus e Davi se desentenderam após o baiano pegar um tênis dado por Vinicius no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Em papo com Alane, Matteus explicou por que ficou incomodado: "É uma recordação do cara que admiro como atleta, como pessoa. E o Davi tem o tênis branco dele também, assim como eu tenho o meu vermelho. Só que estava molhado, por isso que falei".

Logo em seguida, Davi passa pelos aliados com o tênis do brother na mão. O estudante de engenharia agrícola reforçou: "No dia da prova tu usa ele, sem problema".

Com a saída do baiano, ele continuou o desabafo: "A questão também é que estou cuidando desse tênis, nem eu estou usando. Ele me deu o tênis e eu não estou usando, uso raramente, porque quero cuidar mesmo. Mas às vezes a pessoa entende como 'está negando', sabe? É que não gosto de situação assim".

Após o papo, Matteus conversou com Davi. O gaúcho pontuou que não queria magoá-lo nem que ficasse um "clima chato". O participante negou e afirmou que estava tudo certo.

