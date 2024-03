Leidy fica chocada ao saber de fofoca envolvendo Lucas Buda: 'Babado!'

Eliminada do BBB 24 (Globo), Leidy Elin participou do Bate-Papo BBB (Globoplay) e ficou sabendo, por Yasmin Brunet, sobre a polêmica envolvendo Lucas Buda e sua esposa, Camila Moura.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Yasmin gravou um vídeo para Leidy falando sobre o ocorrido: "Pediram para eu vir aqui te contar uma fofoca. E eu vou contar o que me falaram quando eu saí. Sabe quem está solteiro? O Budinha!"

Chocada, Leidy gritou: "Gente, que babado! Mentira!"

A ex-sister comentou que uma "luzinha" sobre o assunto se acendeu em sua cabeça nesta semana — quando Buda não recebeu a foto da esposa em uma ação de Páscoa.

Ela comentou: "Eu comecei a associar... Ele foi Líder três vezes, tinha foto dela lá no Líder. Ela não ia ligar de mandar uma foto com ele [para a ação]."

Camila anunciou o fim do casamento com Lucas após o início dos flertes do professor e Pitel. A professora de História, que entendeu tudo como traição, quis colocar um ponto final na relação de 15 anos com o rapaz ainda confinado.

Desde o anúncio do término, Camila viu crescer sua popularidade na internet. Ela já soma mais de 2,8 milhões de seguidores no Instagram e tem feito publicidades com grandes marcas.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Leidy Elin no 14º Paredão? Resultado parcial Total de 459 votos 43,14% Jogar as roupas do Davi na piscina 6,10% Ser do Gnomo 31,81% Ter Davi como seu rival 10,68% Romper com Fadas 4,36% Demorar muito para ir ao Paredão 3,92% Cair no Paredão errado Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 459 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash