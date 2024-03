'Vi coisas boas neles', diz Fernanda sobre grupo Fadas

Em um papo com Pitel no BBB 24 (Globo), Fernanda contou que está mudando a sua opinião sobre os adversários do grupo Fadas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na conversa, Fernanda explicou que passou a enxergar coisas boas nos rivais. Pitel, no entanto, disse que ainda está receosa na aproximação com os adversários.

A modelo comentou: "Comecei a ter mais falas com o pessoal das Fadas e também vi coisas legais neles todos, sabe?"

Coisas que eu não estava me permitindo antes e hoje eu já vejo com novos olhos. Interdependente de estar no jogo, entendeu? "Ah, mas faltam 20 dias"... Eu estou vendo uma outra pessoa, estou me permitindo ver o lado humano da outra pessoa além do jogo. Fernanda

Pitel replicou: "Desde o dia que eu entrei aqui, você soube que essa era a minha limitação máxima para o outro. Sempre foi meu calcanhar de Aquiles, nunca quis me aproximar das pessoas com quem não queria jogar. Por isso nunca quis ter troca nem nada desse tipo."

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Leidy Elin, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 10973 votos 12,89% Alane 4,75% Beatriz 28,78% Davi 20,63% Fernanda 1,19% Giovanna 1,57% Giovanna Pitel 12,56% Isabelle 0,11% Lucas Henrique 13,54% Matteus 3,98% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 10973 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash