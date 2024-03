Davi declara voto em aliada no top 5: 'Aqui é um jogo de comprometimento'

Davi não se isentou e reforçou que votaria em Alane caso o grupo Fadas fosse para o top 5 do BBB 24 (Globo). O participante afirmou que ela seria sua prioridade de voto em uma disputa contra Beatriz, Matteus e Isabelle.

O que aconteceu

O baiano definiu seu voto caso as Fadas fossem para o top 5: "Se os cinco que estão aqui dentro desse quarto forem os cinco finalistas do programa, está claro. Não vai chegar no final do programa e vou querer comer a Bia, a Alane, o Matteus e a Isabelle".

Alane refletiu: "Ou seja, se fosse para votar em alguém, tu votaria em mim porque eu sou o cinco do seu top 4".

Após Isabelle apontar que eles votariam nela, a bailarina negou: "Eu não acho, eu não sei ainda. Mas admiro que tu seja sincero. Agora eu sei que, se sobrar a gente, tu vai votar em mim".

O brother concluiu: "Aqui é um jogo de comprometimento".

