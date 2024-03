Após descobrir verdade sobre incêndio, Adriana assusta Helena

No capítulo de quinta (28), da novela "Elas por Elas" (Globo), Adriana (Thalita Carauta) descobre verdade sobre incêndio da ONG de Ísis (Rayssa Bratillieri) e vai tirar satisfações com Helena (Isabel Teixeira).

Tudo começa quando Jonas (Mateus Solano) vê a foto do homem que colocou fogo no prédio e diz que ele é Fagundes (Antonio Tabet), capanga de sua ex-mulher. Ao descobrir que Helena está por trás do crime, Adriana vai até o apartamento de sua rival: "Helena! Cadê você? Aparece aqui! Eu sei que você tá em casa, não pode sair!".

A veterinária dá um susto na filha de Sérgio (Marcos Caruso) ao entrar em seu quarto. "Achou que ia ficar nas sombras, mas a verdade apareceu!", diz ela. "Vai embora daqui, desgraçada! Me deixa em paz! Sai daqui antes que eu chame a polícia!", responde a outra.

Adriana confronta Helena. "Chama! Vai em frente! Capaz de você sair daqui algemada, de camburão! O Jonas reconheceu o Fagundes! É o verdadeiro nome do Fabrício, não é? O carcereiro do Jonas naquele cativeiro, que ia matar minha tia!", afirma. "Eu não sei do que você está falando", mente a vilã.

A sobrinha de Marlene (Maria Ceiça) garante que a empresária será presa. "Tô falando que a tua casa caiu, Helena! Agora nós vamos provar que você foi a mandante do incêndio no abrigo! Acabou, Helena! Você vai passar o resto dos seus dias numa prisão, que é o lugar de assassino! Acabou pra você!", grita.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.