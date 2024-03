Anitta dança até amanhecer ao lado de Bruna Griphao em after de aniversário

Na manhã de quarta (27), Anitta compartilhou com seus seguidores momentos do after de sua festa de aniversário.

O que aconteceu

Na noite de terça (26), a artista comemorou seus 31 anos em uma festa em Miami. Estiveram presentes famosos como Bruna Marquezine, Neymar, Jade Picon, entre outros.

Apesar de fazer aniversário apenas no dia 30 de março, Anitta decidiu comemorar alguns dias antes. Isso porque a cantora passará a data em um local recomendado pelos astros.

A comemoração da famosa durou até o amanhecer. Nessa manhã, Anitta compartilhou um vídeo do after, onde aparece dançando ao lado de Bruna Griphao.