Colega de Anderson Leonardo: 'Ele passa muita vontade de viver'

Andrezinho, do Molejo, atualizou o estado de saúde do colega Anderson Leonardo, vocalista do grupo que voltou a ser internado devido ao câncer.

"Nesse momento, tá dentro do diagnóstico passado pelos médicos. Ele teve uma melhora, que até nos animou, ele acordou, cantou, brincou com as pessoas. Depois foi sedado novamente porque ficou agitado, disse Andrezinho em entrevista ao Encontro (Globo).

Músico diz que Anderson tem "Vontade de viver": "Ele passa para gente muita vontade de viver. A luta dele é com muita perseverança, ele tá o tempo todo falando que vai se curar, ele tá correndo de todas as formas, espiritualmente, com os médicos".

Afastado dos shows, Anderson chegou a ir em algumas apresentações do grupo: "Ele assistia aos shows, dava dicas... Sempre com bom humor, fazendo piadas e tal. Estamos junto com ele nessa corrente para que tudo dê certo".

Anderson está internado desde domingo (24). O artista sofre de câncer inguinal, que afeta a região do pênis e ânus, com rara incidência. Ele foi diagnosticado com a doença em outubro de 2022. Em dezembro, ele recebeu a notícia de que estava curado, mas em maio de 2023 precisou retomar o tratamento.