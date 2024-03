A história da cantora premiada que se afastou após sequestro e estupro

Duffy, 39, voltou às redes sociais quatro anos após revelar ter sido sequestrada, drogada e estuprada.

A artista chegou a ficar dez anos longe dos holofotes antes de decidir compartilhar com o público detalhes da história, em 2020, por meio do Instagram.

A história de Duffy

A cantora estava em ascensão no fim dos anos 2000. Com o disco de estreia, "Rockferry" (2008), ela levou o Grammy de Melhor Álbum Pop Vocal. Em 2010, a artista lançou o segundo projeto da carreira, "Endlessly", mas o trabalho não alcançou o mesmo desempenho.

Pouco tempo depois, no entanto, Duffy decidiu se afastar da mídia. O "desaparecimento" da cantora motivou uma série de especulações e durou cerca de dez anos.

O hiato público foi quebrado em 2020, quando a artista revelou que foi atacada por um homem, drogada, estuprada e mantida em cativeiro por alguns dias. Duffy fez um relato detalhado do que lhe ocorreu por meio de publicação no Instagram.

Era meu aniversário. Eu fui drogada em um restaurante. Fui drogada por quatro semanas e me levaram para um país estranho. Não me lembro de entrar no avião. Fui colocada em um quarto de hotel e o abusador voltava e me estuprava. Me lembro da dor e de tentar me manter consciente no quarto, quando acontecia.

Duffy se apresenta no Francofolies, em Nova York Imagem: Dave Kotinsky/Getty Images

Duffy diz que não se sentiu segura em procurar a polícia. Se desse errado, pensou ela, poderia ser morta pelo abusador. Ela só foi se abrir, de fato, para uma psicóloga. "Não sei como tive forças para aguentar esses dias. Sabia que minha vida estava em risco, ele fez confissões veladas de que queria me matar. Com a pouca força que tinha, meu instinto era correr", relatou.

Ela contou em seu site que precisou se mudar cinco vezes de casa para fugir do criminoso. "Eu me mudei cinco vezes nos três anos seguintes, nunca me sentindo a salvo do estuprador. Fiquei fugindo por muito tempo. Encontrei um lugar para morar, a quinta casa, não era tão sufocante quanto as outras casas, onde sofri silenciosamente, em pequenas casas ou apartamentos."

Cantora explicou que decidiu viver isolada para se proteger. "Neste lugar em que eu ficaria solitária nos anos seguintes, achei minha estabilidade para me recuperar, parei de fugir e me realoquei. Eu senti que ele não poderia me achar na quinta casa, eu me senti segura. Me sinto segura agora."