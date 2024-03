Yas: BBB 24 teve desfalques demais e é natural Boninho evitar expulsão

MC Bin Laden, 30, e Davi Brito, 21, protagonizaram uma forte discussão no BBB 24 (Globo). Depois da dinâmica do Sincerão, Davi enfrentou o funkeiro para defender Matteus, 27, e a produção do programa teve de intervir para evitar que os dois se agredissem fisicamente.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, discorda da campanha nas redes sociais que pede a expulsão tanto de Bin Çaden como de Davi. "Por mim, segue o jogo. Não teve nada ali que fosse contra as regras [do reality] - mas sabe Deus o que o Big Boss quer. Vamos aguardar hoje à noite, quando provavelmente teremos um discurso do Tadeu [Schmidt] - que pode ou não ser uma expulsão."

Yas Fiorelo, por sua vez, acha compreensível que Boninho, independente do regulamento, queira evitar a eliminação precoce de mais dois brothers a esta altura do jogo. "Esse programa já teve desfalques demais e [ainda] tem que durar mais um mês. É natural o Boninho querer defender a estrutura do Big Brother, não o participante 'x' ou 'y'. É o interesse dele principalmente."

Yas recordou que uma eliminação não-tradicional é sempre uma perda para o bom andamento do jogo. "Uma única pessoa ser expulsa muda a dinâmica do jogo para além das votações. A Vanessa Lopes já saiu [por vontade própria], a Wanessa Camargo também foi desclassificada... Temos aí duas pessoas que mudaram a dinâmica do jogo. O 'combinado' é ir para o paredão, sair e já era."

Wanessa Camargo mostra que não aprendeu nada com o BBB 24

Wanessa Camargo, 41, usou as redes sociais para alfinetar Davi Brito após a confusão protagonizada por ele e MC Bin Laden no BBB 24 (Globo). "O bode expiatório aqui cansou", declarou ela, que, posteriormente, apagou o vídeo pedindo desculpas ao rapaz.

Leão Lobo opina que Wanessa só faz contribuir com o próprio cancelamento ao ter atitudes assim. "Ela podia ter ficado quieta. Está perdendo uma chance de não se queimar. O programa acabou [para a Wanessa], mas ela parece que continua jogando - e jogando errado."

