Wanessa Camargo comenta briga entre Bin e Davi no 'BBB' e desabafa: 'nunca duvide de quem és'

Wanessa Camargo reagiu à briga de Davi e MC Bin Laden em suas redes sociais, fazendo uma postagem de desabafo e respondendo comentários em sua conta no X (antigo Twitter), na madrugada desta terça-feira, 26. A sister também apagou um vídeo que postou logo após sua expulsão, em que pedia desculpas a Davi.

"Nunca duvide do seu coração e de quem você é. Por pensar muitas vezes na dor do outro esquecemos de nos acolher e somos levados a acreditar naquilo que não somos [...] Volto pra mim e sei quem sou. Nunca duvide de quem és", disse ela em seu Instagram, compartilhando a imagem de uma borboleta.

Nos comentários da postagem, fãs e seguidores demonstraram apoio: "O tempo está te inocentando, Wanessa". Outro comentou: "Sabemos quem é você. E nunca duvidaremos disso".

Ela também refletiu em seu X (antigo Twitter) sobre a briga entre Davi e MC Bin Laden, dizendo que saiu por ser um "bode expiatório" no programa. Em seguida, respondeu comentários de internautas que criticaram sua postura. "Agora que entendi de fato", escreveu.

Alguns internautas também apontaram que a postagem de Wanessa Camargo em que admitia ter praticado um ato de racismo contra Davi sumiu de seu Instagram. No vídeo, ela também pedia desculpas para o brother e sua família, e afirmava que gostaria de se tornar "antirracista".

Wanessa pediu desculpas?

Wanessa Camargo falou, em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, sobre as polêmicas em que esteve envolvida na casa do BBB 24, incluindo acusações de ser "racista". A cantora foi expulsa do programa após acusação de agressão a Davi, participante com quem teve desavenças no confinamento.

"Eu não tive a intenção de cometer racismo em nenhum momento [...] O que eu reconheci, é que eu sou uma pessoa branca privilegiada e que eu nunca vou saber como algumas palavras que para mim não tem nenhum efeito, podem ter sido sensíveis a outras pessoas. Para mim sempre foi sobre o jogo. Nunca foi nada sobre a cor. Nunca foi", ressaltou.