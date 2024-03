'Precisava trabalhar': 'Jesus' lucrou R$ 100 em série bancada por fãs

Jonathan Roumie interpreta Jesus Cristo na série "The Chosen: Os Escolhidos". Coletivamente financiada por fãs cristãos, a produção independente, que é um sucesso ao redor do mundo, tem os dois primeiros episódios da 4ª temporada em exibição nos cinemas brasileiros.

"The Chosen" é um drama histórico baseado na vida de Jesus, através dos olhos de quem o conheceu. Em entrevista a Splash, o ator revelou por que decidiu aceitar o desafio de interpretar Cristo.

'Precisava trabalhar'

"The Chosen" surgiu de um episódio criado por Dallas Jenkins em 2017. O cineasta arrecadou US$ 11 milhões (aproximadamente R$ 55 milhões) em doações de fãs cristãos para produzir a primeira temporada com o apoio da Angels Studios — também responsável pela produção do filme "Som da Liberdade".

Jonathan Roumie passava por um momento difícil quando recebeu a proposta de interpretar Jesus. Ele conta que nunca se preocupou com os riscos de aceitar um trabalho financiado pelo público.

Eu precisava trabalhar. O risco era não aceitar o emprego. Eu rezava por trabalhos como ator e, quando recebi o convite, foi como um milagre econômico enviado por Deus.

Jonathan Roumie

O sucesso foi tanto que Dallas conseguiu mais US$ 30 milhões (aproximadamente R$ 150 milhões) em doações para a segunda e terceira temporadas. Antes apenas no site oficial da série, hoje ela está disponível no Brasil na Netflix e conta com mais de 770 milhões de visualizações em 175 países do mundo.

As recompensas superam o risco. O número de pessoas que iniciaram uma relação com Deus devido à série é enorme. Estamos comprometidos a fazer um show de qualidade, que leva as mensagens de Jesus a pessoas que normalmente não vão à igreja ou leem a Bíblia.

"The Chosen" foi a quarta série mais assistida no Brasil e ficou no Top 10 de toda a América Latina durante o Natal de 2023, segundo os diretores da série. Além disso, conforme o mais recente "O que assistimos: um relatório de engajamento da Netflix", a primeira temporada teve 27,6 milhões de visualizações na plataforma entre janeiro e junho de 2023.

'Lucrei US$ 20'

Roumie também fez sua doação para a série. O ator conta que não tinha dinheiro na época, mas ajudou como pôde para que a produção fosse viável, mesmo que o retorno inicial não fosse dos melhores: US$ 20 (aproximadamente R$ 100).

Eu consegui doar US$ 100 para a primeira temporada. Acho que isso agora aumentou para cerca de US$ 120. A produção falou que me daria 120% do meu investimento de volta. Então lucrei 20 pratas, o que foi incrível.

Série gratuita deu certo porque torna Jesus e seus seguidores acessíveis a todos. "A chave para o sucesso é tornar a série tão acessível ao público e mostrar a humanidade de Jesus. Isso os torna relevantes e permite que aqueles que lutam com seus próprios problemas, aqui no século 21, se identifiquem."

Doações para a quinta temporada já estão acontecendo. A meta é arrecadar US$ 48 milhões (R$ 240 milhões) para a produção de oito episódios. Por enquanto, o número chegou a US$ 26,6 milhões (R$ 132). Contribuições podem ser realizadas pelo site da Come and See Foundation, organização sem fins lucrativos que visa manter a série de graça no mundo todo e traduzida em 600 idiomas.

O peso de viver Jesus

Jonathan Roumie já foi comparado com Jesus antes do papel em "The Chosen". "Quando eu estava na faculdade, tive o cabelo comprido e barba longa, e as pessoas zoavam: 'E aí, Jesus, tudo certo?'."

Ator se dedica muito para dar vida à versão mais fiel possível de Jesus. Inclusive, ele se encontrou duas vezes com o Papa Francisco para discutir sua interpretação.