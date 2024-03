Tadeu dá bronca em Bin e Davi por treta: 'Agressão física é inaceitável'

Tadeu Schmidt conversou com os participantes do BBB 24 (Globo) durante o programa ao vivo de terça-feira (26) sobre a treta envolvendo Davi e MC Bin Liden após o Sincerão.

O que aconteceu

O apresentador falou com a casa no primeiro bloco do programa.

"79 dias, quase 80 dias, vividos com uma intensidade. Tanto esforço, tantas emoções, tantos sofrimentos. Vocês já passaram por tanta coisa. E alguém resolve jogar tudo isso no lixo em 5 minutos de descontrole? BBB é uma arena pra embates verbais. Podem discutir, podem brigar com palavras. Vocês sabem que agressão física é absolutamente inaceitável. Então porque agir desse modo em que tudo leva a crer que você vai sair no tapa?", começou.

Que coisa lamentável. A casa inteira desesperada tentando impedir que duas pessoas briguem. Se vocês estivessem assistindo, era isso que queria ver? Quando você indica que quer violência você já tá errado. Por que então essa provocação? Tadeu Schmidt

Tadeu se dirigiu a Davi e Bin. "Davi e Bin, já é a segunda vez que vocês partem pra esse cara a cara raivoso. Vocês não perceberam que isso é perigoso? Onde vocês queriam chegar? Mais preocupante do que aquilo que aconteceu é o que pode vir a acontecer."

Ele finalizou. "O confronto no BBB é apenas com palavras. E o simples fato de parecer que alguém quer algo mais que isso já é horrível. E alguém vai acabar pagando caro por isso, saindo daqui com essa mancha no currículo."

Vocês são melhores do que isso. Respirem, reorganizem os pensamentos. Daqui a pouco eu volto pra conversar com vocês na condição de emparedados. Tadeu Schmidt

O que aconteceu após o Sincerão

Davi e Bin tretaram aos gritos e avançaram um para cima do outro no Sincerão de segunda-feira (25). Os brothers e a produção precisaram intervir para separar os dois.

Enquanto os ânimos ainda estavam exaltados, o Big Boss ordenou que ambos parassem: "Atenção! Bin Laden! Acabou! Parou, Davi! Parou, MC Bin Laden! Passaram do ponto! Acabou."

Ao longo do dia, a expulsão dos dois foi pedida nas redes sociais por alguns fãs do programa.

BBB 24 - enquete UOL: O que você achou da bronca de Tadeu Schmidt em Davi e Bin Laden? Resultado parcial Total de 2120 votos Achei bem fraca, esperava mais 5,47% Achei coerente 41,51% Esperava uma expulsão 44,53% Não importa o que ele falasse, não iria agradar a todos 8,49% Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2120 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

