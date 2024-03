BBB 24: Como foi Sincerão antes de treta e quase agressão entre Bin e Davi

O Top 11 do BBB 24 (Globo) participou do Sincerão de segunda-feira (25) no BBB 24, pouco antes da treta exaltada e que quase terminou em agressão entre Bin Laden e Davi.

Embora todos tenham ido para o lado externo da casa, apenas os emparedados Davi, Bin Laden, Matteus e Leidy, o Anjo Pitel e a Líder Giovanna puderem apontar pessoas no jogo.

Chamados por Tadeu, eles precisaram escolher colegas para receberem bombas de fumaça.

1ª rodada - Alvos

Giovanna escolheu Davi. "Atazanou a vida de todo mundo, não se desculpou com a casa, não soube reconhecer seus erros e nos últimos tempos, tem se colocado como humilde, perseguido, bonzinho e aí lava tudo, arruma tudo. Acho isso completamente errado porque você não tá sendo humilde de verdade."

Pitel escolheu Beatriz. "Acho você penosa, desrespeitosa, egoísta e invasiva. Não vem com essa, você pode brilhar onde você quiser, contanto que você não passe por cima de todo mundo na sua frente."

Davi escolheu Leidy. "Humildemente, venho te falar que te perdoo pela atitude que teve comigo de jogar todas as minhas roupas na piscina. A atitude que você teve você não veio me procurar para me pedir desculpas, com todo orgulho que você teve."

Leidy escolheu Davi. "Sempre te achei desrespeitoso com todo mundo aqui na casa, você mandou a pessoa tomar naquele lugar, a pessoa é inútil... Sobre jogar suas coisas na piscina, eu errei, pesei a mão, mas é um jogo. Você me levou ao limite, a errada sou eu e reconheci aos meus amigos."

Matteus escolheu Bin. "Vejo que tu falou que o pessoal é falso, mas passou meia dúzia de dia e tu tava votando com quem votou em ti dentro do quarto. Achei contraditório. Tu se juntou com as pessoas que votaram em ti. Sentaram a lenha em ti e tu tá em volta!"

2ª rodada - Decepções

Davi escolheu Bin. "Você com o próprio pessoal que tava junto, você foi levar essa informação pra escapar do paredão. Isso fala muito sobre a personalidade que você tem. Seu traíra!".

Leidy escolheu Alane. "Quando a Anny tava aqui, todo mundo ia falar que não ia jogar com o Davi, que não concordava o jogo dele. Ela inverteu a situação. (...) Você veio me macetando no sincerão a troco de nada!"

Matteus escolheu Leidy. "A Leidy é uma guria que eu tive uma grande convivência na casa, a gente teve alguns atritos. (...) Ficou uma mancha. Ela ter falado que eu era planta na frente das pessoas."

Bin escolheu Davi. "Você até falou que não ganhou um intercalasse, mas você é o grande jogador. Nem seus próprios aliados te botam no pódio. Você se faz de vítima, faz o seu VT."

Giovanna escolheu Beatriz. "Você é uma decepção por expectativa minha. Isso que você faz é feio, é desrespeitoso, infantil. Essa é a última ação que eu esperava de você. Não esperava jamais que você fosse essa pessoa."

Pitel escolheu Alane. "Você foi uma das primeiras pessoas que conversei aqui de jogo. (...) Não gosto de deboche. Você segue errando e não se reconhecendo nos seu erros."

