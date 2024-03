Rockfun Fest cresce, ganha celebridade como sócio e atrações internacionais

O Rockfun Fest de 2024 vai crescer, ganhar novo sócio e atrações internacionais. Será a 9ª edição presencial do festival (o evento teve uma edição online durante a pandemia), que está no calendário oficial da Prefeitura de São Paulo.

Organizado pela FunLive Concerts, o festival vai ser montado em novo local, a ser anunciado no próximo mês, e será realizado no começo do segundo semestre. As atrações internacionais estão sendo guardadas a sete chaves.

"O festival foi público durante oito anos. Devido ao porte, passará a ter uma cobrança, porém acessível", disse a Splash o produtor Fabricio Ravelli. "O poder público continua o apoio de maneira institucional. O festival estar no calendário oficial de São Paulo exige uma responsabilidade de entrega ainda maior", falou.

O novo sócio da FunLive é uma celebridade, a ser revelada em abril. "Pouco antes do Rockfun ter entrado para o calendário oficial de São Paulo já havia a necessidade de crescimento do festival, e com o ingresso do novo sócio da marca, foi a certeza que a hora é agora, E com ele (o novo sócio) a ideia é que em 2024 o Rockfun entregue uma nova experiência para os amantes de festivais de rock nacional e internacional."

Foco no centro de São Paulo

Criado em 2015, o Rockfun Fest teve, até 2022, foco no centro de São Paulo. O primeiro palco foi montado na rua 24 de Maio, ocasião em que o evento reuniu 5 mil pessoas.

Em 2023, o evento foi realizado no Centro Esportivo Tietê. Tocaram, entre outros, Paulo Miklos, Os Mutantes e Dead Fish.