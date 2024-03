Renascer: Deocleciano abre boca de sacola e trai confiança de João Pedro

No capítulo de "Renascer" desta terça-feira (26), Pastor Lívio diz que permanecerá na região para ajudar os assentados. ]

Venâncio estranha a ajuda de Eliana para encontrar Teca, que flagra o ex-casal junto. Egídio pressente que Dona Patroa está lhe escondendo algo. Rachid mostra interesse em comprar a venda de Norberto.



Eliana diz a Venâncio que eles podem dar a José Inocêncio o neto que ele tanto quer. Teca avisa a Venâncio que volta para casa se ele parar de enganar Buba.

Após a gestante e o publicitário se entenderem, ela volta para casa, e Buba agradece a Venâncio por tê-la trazido de volta. José Inocêncio fica furioso quando Deocleciano conta que João Pedro tem um relacionamento com Sandra.

Sobre "Renascer"

O enredo traz José Inocêncio (Humberto Carrão), fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando ele se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.