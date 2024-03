De Camila a Dado Dolabella: quem foi assunto mesmo sem entrar no BBB 24

Teve gente que não entrou no BBB 24 (Globo), mas que ficou na boca do Brasil. Saiba quem foram as pessoas que se destacaram mesmo fora da casa.

Quem se destacou fora do BBB 24

Bruna Amaral. A esposa de Rodriguinho foi assunto em vários momentos do programa, defendendo o cantor das críticas, negando ter ciúmes de Pitel e condenando torcidas de aliadas contra o famoso.

Camila Moura. Então esposa de Lucas Henrique, a professora ganhou os holofotes ao sugerir o que casamento havia acabado. Ela indicou que o marido a traiu por flertar com Pitel e debochou do brother.

BBB 24: Esposa de Lucas, Camila Moura diz viver 'momento de cura' Imagem: Instagram/camilamoura225

Deborah Secco. Apesar de não ser familiar de nenhum dos participantes, a atriz se mostrou ativa no BBB 24. Nas redes sociais, declarou apoio a Davi e alfinetou algumas atitudes na casa. A artista até conversou com os brothers após participar do quadro do invasor.

Dado Dolabella. Durante a participação de Wanessa Camargo, o ator defendeu assiduamente a cantora, compondo uma canção e rebatendo falas fora da casa. Os dois terminaram o namoro após a famosa ser expulsa por agressão.

Dado Dolabella pede perdão pelas mulheres que ele machucou Imagem: Gui Capanema

Luana Piovani. A famosa também chamou a atenção ao comentar sobre o BBB 24. A artista ridicularizou os gatilhos de Wanessa Camargo com Davi e debochou de seu relacionamento com Dado Dolabella.

Luiza Brunet. A ex-modelo saiu em defesa de Yasmin em várias ocasiões e criticou participantes, como Nizam e Rodriguinho, por suas falas sobre o corpo e a compulsão alimentar da filha.

Mani. Outra pessoa que não passou despercebida foi a namorada de Davi. A empresária ganhou seguidores por defender o companheiro, estrelou seu primeiro comercial e foi notada até por Sabrina Sato.

BBB 24: Mani, mulher de Davi, brincou sobre ele ser mão de vaca Imagem: Reprodução/Instagram

Zezé Di Camargo e Zilu. Os pais de Wanessa também opinaram sobre a atuação da filha no BBB 24. Enquanto a mãe denunciou ameaças de morte contra a famosa, o cantor afirmou que estaria com ela "100%" após a sua expulsão.

