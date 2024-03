Praia de água doce no São Francisco tem até onda no meio do sertão da Bahia

Quando se pensa em viajar para a Bahia, logo vêm à mente praias de mar azul, areia branca e uma fileira de coqueiros que balançam levemente com o vento. Geralmente o destino mais óbvio é a capital Salvador ou as praias do sul do estado, na região de Porto Seguro.

O que muita gente não sabe é que um destino que vem despontando como uma das melhores atrações da Bahia está lá no sertão, às margens do lendário Rio São Francisco, em uma praia de água doce.

Conhecidas como um oásis no sertão nordestino, as Dunas do Velho Chico são o novo destino do verão baiano. Localizadas no município de Casa Nova (BA), a 634 km de Salvador, a área se formou ao redor do lago de Sobradinho, após sua construção em 1973.

Imagem: Adriano Alves

A atração com as águas do Rio São Francisco é um roteiro que oferece banho de água doce com ondas que lembram o mar. O movimento na água azul piscina é formado pelos fortes ventos que circulam no lago, e a quebra acontece nos barrancos de areia. Há áreas rasas e outras bem fundas para o banho.

Por estar no meio do sertão nordestino, a área tem sol quase todo o ano, mas é no verão que vê o número de visitantes se multiplicar.

Eu já tinha vindo há muito tempo, mas não tinha a estrutura que tem hoje. Agora, tem barracas e um bom serviço de alimentação

Cícera do Nascimento Torres, cozinheira

Imagem: Adriano Alves

Cícera, de 38 anos, vive na comunidade Itamotinga de Juazeiro (BA), de onde haviam saído três ônibus de excursão no dia em que deu essa entrevista a Nossa.

Vanilda Lacio da Silva, 60 anos, era pescadora na região e há 23 anos começou a montar barraca para vender alimentos e bebidas. Hoje é a comerciante que está no local há mais tempo e ficou conhecida como "Xinha das Dunas". Ela se mudou da área urbana e mora na praia, onde uma filha administra uma pousada.

"Os dias mais cheios são os domingos e feriados, principalmente entre dezembro e fevereiro. Em janeiro, todo dia tem gente aqui. Nosso público é mais adulto, mas é um programa para a família toda. Vem muita gente de fora, até do exterior que a gente nem entende o que estão falando", diz a comerciante.

Imagem: Adriano Alves

Para se alimentar na praia das dunas, há opções de peixe assado com acompanhamentos no valor médio de R$ 130,00, que serve até quatro pessoas. Também há os chamados pratos feitos, que saem, em média, por R$ 25 e vêm com dois tipos de carne.

Os sombreiros com mesa e quatro cadeiras custam entre R$ 50 e R$ 100, a depender da barraca escolhida. Bebidas são comercializadas com variedade de preços e marcas, mas muitos visitantes levam os próprios coolers e abastecem com gelo.

Ruínas inundadas

A canção "Sobradinho", sucesso do Trio Nordestino, narrou a história da barragem que foi construída na década de 1970 e inundou cinco cidades do interior baiano.

Foi essa obra gigantesca que fez "o sertão virar mar" que também fez surgir barrancos de areia ao redor do lago artificial criado para represar a água que é usada pela hidrelétrica, hoje chamadas de Dunas do Velho Chico.

Quem se banha no lago também mergulha - sem saber - em memórias de milhares de famílias sertanejas que foram retiradas de seus lares. Dependendo do nível de água da barragem, é possível ver pedaços de alvenarias, que são ruínas das cidades que foram tomadas pelas águas. São pontas de igrejas, destroços de casas e até cemitérios.

Em alguns trechos da praia, é possível enxergar as ruínas e ouvir boas histórias. Durante a visita, vale a pena conversar com os mais velhos da região. Alguns barraqueiros eram crianças na época da construção da barragem, mas narram a história da região que ouviram dos pais.

Além do banho

Imagem: Adriano Alves

Para os viajantes mais aventureiros, o passeio nas dunas também pode ser feito de quadriciclo. Os veículos são alugados por R$ 50 a meia hora para até duas pessoas acompanhadas por um instrutor. Pilotando é possível subir até os pontos mais altos das dunas, admirando a água a perder de vista no horizonte.

Outra opção com adrenalina é subir nos brinquedos infláveis que são puxados pelas lanchas pelo lago. Há banana boat, disco boat, xícara maluca e outros, além de bolas infláveis para as crianças entrarem e passearem sobre as águas. O passeio, que também pode ser feito dentro da lancha, custa R$ 40 por pessoa por 30 minutos.

Imagem: Adriano Alves

Imagem: Adriano Alves

O auxiliar de câmara fria Uanderson Monteiro Ferreira, 24 anos, saiu de Curaçá (BA) e esteve em dunas pela primeira vez. "Foi maravilhoso para mim, a adrenalina e o pessoal. tudo muito divertido. Vale muito a pena!".

O passeio conta com parada nas ilhas para banho, locais paradisíacos ainda não habitados. O empreendedor Anastácio Castro Neto, 45 anos, que administra a empresa que oferece brinquedos aos turistas, diz que luta pela preservação da área.

As dunas é um lugar abençoado. Nós temos hoje uma das melhores praias de água doce e um leque enorme de diversão. Enquanto eu tiver forças, vou lutar para preservar esse espaço porque, se deixar construírem algo aqui, daqui há uns anos não tem mais nada.

Anastácio Neto, empreendedor

Como chegar

O trajeto até as dunas pode ser feito de carro, pela BR-235 e depois uma pista local. O aeroporto mais próximo é o de Petrolina (PE), que fica a 105 km. Da cidade pernambucana ou de Juazeiro (BA) também é possível pegar excursões com agências de viagem que fazem o bate-volta por R$ 50.

Imagem: Adriano Alves

Umas das recentes instalações das dunas são os chalés, que podem ser alugados, em média, por R$ 450 a diária para dois. Mas há pacotes para grupos de até 10 pessoas. Quem passar mais de um dia, pode aproveitar para conhecer a barragem da Chesf, instalada no município de Sobradinho, e outras atrações, como as vinícolas da região.