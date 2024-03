Pitel diz que jogaria com Fadas e Lucas critica: 'Meninas brancas da yoga'

Pitel afirmou na tarde de hoje (26) que poderia ter jogado com o grupo Fadas caso tivesse ficado no mesmo quarto das sisters no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na área externa, Lucas e Pitel conversaram sobre como teriam sido suas trajetórias caso estivessem escolhido o Quarto Fadas.

Lucas, que já dormiu no quarto no passado, afirmou que não conseguiria jogar com as sisters do Fadas. "Se eu tivesse continuado dormindo no Fadas, eu ia ser um incômodo para eles […] teria mais chances de jogar junto com o Fadas se a Anny [Deniziane] estivesse aqui. Porque eu e ela batíamos as ideias, mas, desde o começo do jogo, eu tinha certeza de que não ia bater com Alane, Bia e com Matteus", disse.

Já Pitel afirmou que teria jogado com as atuais rivais. "Eu acho que, se eu tivesse lá, eu jogaria lá", afirma. Ela então é questionada por Lucas, e reforça "Eu acho que sim".

Lucas insiste: "Eu não consigo ser feliz o dia todo. Todo dia, não dá", disse. "Acho que tem que ter um equilíbrio, sabe?"

O brother ainda disse que "o estado de espírito [das Fadas] é tipo aquelas meninas brancas da yoga".

Pitel, no entanto, afirmou que gosta de seu atual quarto. "Sempre achei uma loucura o meu quarto. O Gnomo. Mas sempre gostei de estar lá. Não sei explicar, só achava todo mundo muito perturbado", disse.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 14º Paredão? Resultado parcial Total de 1365627 votos 11,62% Davi 72,09% Leidy Elin 1,85% Matteus 14,43% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1365627 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash