'Parece gelatina': Vanessa Rozan testa blush que se adapta ao pH da pele

Um blush com toque gelado e mole como uma gelatina que viralizou nas redes sociais é o tema do episódio desta terça-feira (26/3) do Lab da Beleza, nas redes sociais de Universa. A apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan testa o Cooling Water Jelly Tint, da marca Milk Makeup. O produto ainda não está disponível no Brasil.

Itens de maquiagem com textura de geleia ou gelatina estão em alta no mercado da beleza, e o escolhido pela expert também faz parte de uma categoria nova: os produtos que se adaptam ao pH da pele de cada pessoa. "Quando comecei a me maquiar, não tinha nada disso", brinca Vanessa.

A palavra "cooling" no nome do blush indica que ele é refrescante e esfria a temperatura da pele. Um dos motivos pelos quais o produto viralizou é a sua secagem rápida e longa duração nas bochechas e lábios.

"Nos próximos 17 episódios do Lab da Beleza, eu já terei um blush natural", brinca a apresentadora, depois de tentar remover o blush com demaquilante, sem sucesso.

Vanessa também testa outro produto de aparência e tecnologia semelhantes: o blush em bastão Fenty Match Stix Lip and Cheek, mais conhecido nas redes sociais como "blush da Rihanna", já que a cantora é proprietária da marca Fenty Beauty.

Para a maquiadora, ambos os blushes entregam um resultado semelhante na pele. A principal diferença é sensorial: enquanto o primeiro é mais gelatinoso, "o blush da Rihanna" é mais sólido. Assista ao vídeo acima para ver a análise completa de Vanessa Rozan.

Às terças e sábados, Vanessa vai desvendar trends das redes sociais, testar produtos, mostrar opções mais baratas de produtos gringos queridinhos —os "dupes"—, além de levantar debates importantes no formato "maquia e fala". Sempre em vídeos curtos, com muita informação e bom humor.