Nicki Minaj passa perrengue em show nos EUA e fica com seios à mostra

Nicki Minaj, 41, teve um problema com sua roupa em um show na Flórida, nos Estados Unidos, e deixou os seios à mostra.

O que aconteceu

O perrengue com o look ocorreu na sexta-feira (22). O momento foi registrado em vídeo e postado no Instagram, enquanto ela se apresentava no Kia Center e pedia para os fãs cantarem a música "The Night Is Still Young" no microfone.

Minaj percebeu o "deslize" com a roupa ao pedir para uma pessoa aproveitar o show. Ao falar para o fã desligar o telefone, a cantora percebeu o que tinha acontecido e murmurou sobre os seios à mostra.

Ao notar a situação, a artista arrumou sua roupa e brincou com os espectadores. "Enquanto isso, meu seio está para fora e ninguém me avisou. Obrigada... meu peito inteiro estava de fora. Isso é o que ganho por falar sobre as pessoas", afirmou.