'Nada disso é natural', diz Davi sobre aproximação de Fernanda

Em conversa no Quarto Fadas do BBB 24 (Globo), Davi, Bia, Alane e Matteus analisam aproximação de Fernanda. Depois do Sincerão de ontem (25), a confeiteira mudou de comportamento com o adversários.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

As sisters comentaram a mudança do comportamento da confeiteira em relação a elas. E Davi analisou o movimento da adversária como estratégico.

"A Fernanda é tão estratégica e ela usa tanto a cabeça dela que a estratégia dela agora vai ser dar uma de quieta, dar uma de planta para sobreviver as últimas semanas que faltam", pontuou Alane.

E a paraense continuou: "É isso que ela quer, ser legalzinha para quando a gente falar: 'Ah, vamos votar em quem? Depois a gente vota na Fernanda', é isso".

"Aí o que acontece? Outras discussões vem à tona e ela fica por trás. Ela fala assim: 'O pessoal pega fogo com um, com outro, quer bater, quer xingar um ao outro, eu estou aqui, estou lá atrás'", disse Beatriz.

"Mas calma, que o dela vai chegar, velho", ponderou Davi.

Beatriz concordou e disse que a sister é um alvo dela.

Alane complementou: "Ela é um alvão meu também, por tudo".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 14º Paredão? Resultado parcial Total de 1440390 votos 11,55% Davi 72,22% Leidy Elin 1,80% Matteus 14,43% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1440390 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash